Un derrumbe del Palacio de los Hurtado de Mendoza de Almazán (Soria) corta la carretera entre Almazán y El Burgo

SORIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un desprendimiento en el Palacio de los Hurtado de Mendoza de Almazán (Soria) ha provocado el corte de la carretera CL-116A, entre Almazán y El Burgo de Osma.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Junta, el desprendimiento se ha producido alrededor de las 7.50 de la mañana de este martes.

El corte, ya señalizado desde poco después del derrumbe, se ha realizado en un tramo, de unos 500 metros de longitud, desde el inicio de la CL-116A, en el puente sobre el río Duero, hasta el aparcamiento ubicado en las inmediaciones del antiguo matadero.

El corte al tráfico permanecerá hasta que finalice el peligro de desprendimiento y con ello se pueda proceder a los trabajos de retirada del material desprendido, en las condiciones que se acuerden por las distintas administraciones competentes y en función de los informes técnicos necesarios.

Desde el origen del suceso, a primera hora de la mañana, la delegada territorial de la Junta, Yolanda de Gregorio, está en contacto con el alcalde de la villa adnamantina, Jesús Cedazo, así como los responsables técnicos de los departamentos de Movilidad y Patrimonio y con los responsables de la propia Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.