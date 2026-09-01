Soria ¡Ya! recuerda que llevaron iniciativas parlamentarias para conservar el Palacio de Almazán y no se apoyaron

Parte del lateral del Palacio de los Hurtados de Mendoza en Almazán derrumbado en la mañana de este martes. - SORIA ¡YA!

SORIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo Soria ¡Ya! ha recordado que llevaron en "repetidas ocasiones" iniciativas parlamentarias para conservar el Palacio de los Hurtado de Mendoza de Almazán, que este martes ha amanecido derrumbado en un lateral, y que "no fueron apoYadas".

"Los adnamantinos se han despertado con el WhatsApp de la foto del derrumbe del Palacio, algo que todos temíamos que pasara y por eso desde que Soria ¡Ya! llegó a las Cortes de Castilla y León ha llevado en repetidas ocasiones iniciativas parlamentarias para que esto no sucediera", ha explicado la formación en un comunicado.

El Palacio de los Hurtado de Mendoza fue declarado Bien de Interés Cultural desde 1991. "Desde los últimos años se encontraba en estado crítico, con riesgo real de colapso de su fachada norte tras el pasado 16 de agosto 2024 y hoy ha sucedido lo que Soria ¡Ya! luchaba por evitar", han lamentado.

El pasado 24 de septiembre de 2024, Soria ¡Ya! llevó a las cortes la pregunta oral en el Pleno relativa a si la Junta de Castilla y León iba a dar un algún paso más en la recuperación del Palacio tras el desplome del 16 agosto de 2024.

Fue el pasado 4 de abril de 2025 cuando Soria ¡Ya! llevó una iniciativa parlamentaria a las Cortes de Castilla y León en la que apostaba por un modelo proactivo de intervención directa y por convertir el palacio en un motor cultural y turístico para la villa de adnamantina. "Sin embargo PSOE, PP y Vox votaron en contra", ha lamentado el grupo.

SIN RESPUESTA A TIEMPO

Soria ¡Ya! ha criticado "las lamentaciones tanto del alcalde del municipio de Almazán como de los diferentes miembros de la Junta de Castilla y León, Ya que cuando han podido trabajar para que esto no sucediera no lo han hecho" y ha censurado que se votara en contra de su iniciativa. "Una inactividad de todos los partidos que han mostrado en este tiempo su incapacidad para poder evitar este derrumbe", ha apuntado.

Así, han recalcado que se trata de un edificio "de gran valor histórico", arquitectónico, una "joYa" del renacimiento civil castellano con elementos góticos, mudéjares y renacentistas y con una relevancia histórica documentada desde el siglo XV, cuando fue residencia real de los Reyes Católicos.

De esta forma, Soria ¡Ya! ha solicitado actuación urgente de todas las administraciones para la conservación del Palacio de los Hurtado de Mendoza para "llevar a cabo las actuaciones necesarias de restauración y mantenimiento".