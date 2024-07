Desactivada la situación preventiva por un episodio de contaminación por ozono en Valladolid

VALLADOLID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha desactivado la situación 1, preventiva, por un episodio de contaminación por ozono ya que durante este sábado no se superó en ninguna de las estaciones de medida de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica del Consistorio el valor máximo de las medias móviles.

El Servicio de Medio Ambiente ha informado que durante el día de ayer no se superó en ninguna de las estaciones de medida de la Red de Control de Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid (RCCAVA) el valor de 100 microgramos/metro cúbico como valor máximo de las medias móviles octohorarias.

Se desactiva por tal motivo la situación 1, preventiva, establecida en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano, activada el día 6 de julio, por la superación del valor de 100 microgramos/metro cúbico durante tres días consecutivos.

No obstante, el Ayuntamiento recomienda que todas aquellas personas para quienes no sea indispensable usar el vehículo privado, reduzcan al mínimo su uso en los próximos días para que la contaminación no vuelva a subir.

Toda la información acerca de la calidad del aire de la ciudad se puede consultar en la aplicación gratuita para móviles Vallaire y en la página web del Ayuntamiento de Valladolid.