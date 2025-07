Desactivada la situación preventiva por episodio de contaminación de ozono en Valladolid

VALLADOLID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha desactivado la situación preventiva por episodio de contaminación de ozono después de que ninguna de las estaciones de medida de la Red de Control de Contaminación Atmosférica superase en la jornada de ayer, martes 15 de julio, el valor de 100 microgramos ng/m3 como valor máximo de las medias móviles octohorarias.

Esto ha llevado a desactivar la situación 1, preventiva, establecida en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano, que se activó el pasado viernes, 11 de julio, por la superación de ese durante tres días consecutivos, situación que se mantuvo hasta el martes 15.

No obstante, el Ayuntamiento mantiene la recomendación a todas las personas para quienes no sea indispensable usar el vehículo privado, para que reduzcan al mínimo este uso en los próximos días para que la contaminación no vuelva a subir.