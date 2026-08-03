Desactivada la 'Situación 1, preventiva' por episodio de contaminación por ozono en Valladolid

Archivo - Una de las estaciones de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha desactivado la 'Situación 1, preventiva' por un episodio de contaminación por ozono después de que durante el domingo 2 de agosto no se haya superado en ninguna de las estaciones de medida de la Red de Control de Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid (RCCAVA) el valor de 100 microgramos (ug)/m3 como valor máximo de las medias móviles octohorarias.

El Servicio de Medio Ambiente ha informado de este dato que supone la desactivación de la situación 1 establecida en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano, la cual se activó el domingo después de la desactivación de la 'Situación 2', vigente desde el viernes 31 de julio.

Pese a la mejora de la situación, el Ayuntamiento recomienda utilizar el transporte público sobre todo en las horas centrales del día.

Toda la información acerca de la calidad del aire de la ciudad se puede consultar en la aplicación gratuita para móviles Vallaire y en la página web del Ayuntamiento de Valladolid.