Desactivada la Situación 1, Preventiva en Valladolid por contaminación por partículas

VALLADOLID 29 Oct. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de Valladolid ha desactivado la 'Situación 1, Preventiva', establecida en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano, que fue activada este miércoles, 28 de octubre, por la superación del valor diaria de 40 ng/m3 de PM10 en más de una estación.

El Servicio de Medio Ambiente ha informado que durante el día de ayer no se superó en más de una estación de medida de la Red de Control de Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid (RCCAVA) el valor de 40 microgramos/m3 como valor diario.

No obstante, fuentes municipales precisan que los valores todavía siguen "moderadamente altos" por lo que se mantiene la recomendación relativa al uso del vehículo privado y recuerdan a la ciudadanía que puede seguir la evolución de este episodio y los datos registrados a través de la página web del Ayuntamiento y de la aplicación móvil gratuita 'Vallaire'.