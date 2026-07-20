Desalojada la residencia de mayores y personas con gran dependencia de Retortillo (Soria)

RETORTILLO (SORIA), 20 (EUROPA PRESS)

La delegada territorial de Soria y directora del CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrado), Yolanda de Gregorio, ha ordenado la evacuación de los 31 residentes de la Residencia de personas mayores Virgen del Prado, ubicada en Retortillo de Soria, así como las personas con gran dependencia que viven en la localidad.

En concreto, a propuesta del Jefe de Jornada del Centro Provincial de Mando, se ha dictaminado el desalojo de las personas mayores de la localidad que se considere conveniente, dada la situación de la calidad del aire por el humo del incendio y la posibilidad de que empeoren las condiciones.

La evacuación, una vez organizado el operativo de movilidad necesario, se ha iniciado a las 19.45 horas. Se ha trasladado a todos los usuarios a la Residencia Sagrada Familia de Arcos de Jalón, excepto en un caso que, por la situación patológica previa del residente, de acuerdo con la Dirección de la Residencia de Retortillo y tras valoración médica, se ha decidido su ingreso en centro hospitalario.

Junto a los residentes, también se procede al traslado de dos vecinos de Retortillo de Soria con reconocido grado tres de dependencia. En total, 33 trasladados: 32 a la residencia de Arcos de Jalón y 1 al Hospital Universitario Santa Bárbara.

El traslado se lleva a cabo con medios de transporte adecuados a las necesidades de los mayores, con la colaboración de la Guardia Civil. A los medios propios de la Junta de Castilla y León (Consejería de Sanidad y Bienestar Social), se han sumado medios de la Diputación Provincial. La Residencia de Retortillo está colaborando en todo momento en el traslado y proceso de reubicación de los usuarios.