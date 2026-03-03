Desalojadas 20 personas tras un incendio en un garaje comunitario de una vivienda de Bembibre (León)

Archivo - Vehículo de los bomberos de Ponferrada. - JCYL - Archivo

LEÓN, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de vecinos ha sido desalojada de un edificio de cuatro plantas después del incendio en un garaje comunitario situado en el número 7 de la calle San Telmo, en Bembibre.

Según informa el 1-1-2 a Europa Press, los hechos se han producido a las 13.02 horas, momento en el que se da aviso del incidente a la policía local de Bembibre, Guardia Civil (COS) de León y a los Bomberos de Ponferrada.

Posteriormente, la policía local de Bembibre ha solicitado a través del 1-1-2 asistencia sanitaria en el lugar para atender a una persona por ansiedad, por lo que se ha pasado el aviso a Sacyl.