Desalojadas 20 personas tras un incendio en un garaje comunitario de una vivienda de Bembibre (León)

Archivo - Vehículo de los bomberos de Ponferrada.
Archivo - Vehículo de los bomberos de Ponferrada. - JCYL - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: martes, 3 marzo 2026 14:43
   LEÓN, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Una veintena de vecinos ha sido desalojada de un edificio de cuatro plantas después del incendio en un garaje comunitario situado en el número 7 de la calle San Telmo, en Bembibre.

   Según informa el 1-1-2 a Europa Press, los hechos se han producido a las 13.02 horas, momento en el que se da aviso del incidente a la policía local de Bembibre, Guardia Civil (COS) de León y a los Bomberos de Ponferrada.

   Posteriormente, la policía local de Bembibre ha solicitado a través del 1-1-2 asistencia sanitaria en el lugar para atender a una persona por ansiedad, por lo que se ha pasado el aviso a Sacyl.

