Desarrollo rural y bien común en la Semana de la Economía Social de la UCAV, que se celebrará desde el día 23

Presentación de la VII Semana de la Economía Social de la UCAV. - UCAV

ÁVILA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha presentado este martes la VII Semana de la Economía Social, que se celebrará del 23 de febrero al 3 de marzo, con diferentes ponencias que abordarán cuestiones como el desarrollo rural y la despoblación.

Este evento, a nivel nacional, está organizado por el Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC-España ), una iniciativa anual convocada por la Red ENUIES (Red Interuniversitaria de Investigadores en Economía Social).

El programa se celebra a través de la facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UCAV, cuy adecana, Maripaz Muñoz, ha subrayado que la economía social ocupa "un lugar estratégico en las actividades de la Universidad", debido a que promueve "un modelo de desarrollo basado en la solidaridad, la sostenibilidad y el bien común".

A través de las titulaciones de grado, posgrado y máster, los alumnos de la UCAV "desarrollan una profunda conciencia de su papel en la transformación positiva de la sociedad", a lo que ha añadido que se trata de "una excelente oportunidad para profundizar en el rol crucial" de la economía social en la sociedad y "en el ámbito académico".

Dos grupos de investigación de la UCAV forman parte de la organización, Digital Economy & Knowledge and Information Society (DEKIS) y Economía Social y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ESODS).

El director del grupo DEKIS, Javier Jorge Vázquez, ha explicado que, a nivel local en Ávila, la UCAV es la encargada de organizar esta Semana de la Economía Social, "un modelo que tiene un impacto económico muy relevante, con importantes ejemplos" en la provincia".

Asimismo, Vázquez ha aseverado que a nivel nacional "aporta aproximadamente el 10 por ciento del PIB y el 12 por ciento del empleo" y ha afirmado que para profundizar en el sector se organizan estas jornadas, "dirigidas a la comunidad educativa, al sector de la economía social y a toda la ciudadanía".

Por su parte, Noelia Muñoz, investigadora principal del Grupo de Investigación ESODS, ha detallado el programa, que cuenta con ponentes a nivel nacional y con representación académica de la UCAV, que abordarán estrategias territoriales y desarrollo rural, además de que habrá un enfoque legal y se tratarán temas como la protección de derechos digitales o posibles delitos.

También habrá presencia internacional que mostrarán la situación de la economía social en diferentes países de Hispanoamérica, ha subrayado Muñoz, quien ha destacado el protagonismo que tendrán en estas jornadas las cooperativas.

Las jornadas se celebrarán en diferentes sesiones, distribuidas en horario de mañana y tarde, en modalidades online y presencial en la Universidad Católica de Ávila.