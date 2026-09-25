Desarticulada en Valladolid una organización criminal de ciberdelincuencia por estafas en teléfonos móviles

Archivo - Sucesos.- Investigados cuatro jóvenes por una estafa de 545.920 euros a una empresa de Valladolid - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

VALLADOLID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid, a través del Equipo@, en el marco de la 'Operación Campeoneda', ha desarticulado una organización criminal multidelictiva dedicada a la comisión de estafas, simulación de delitos, usurpación de funciones públicas, amenazas, coacciones, acceso no autorizado a sistemas informáticos y falsificación de moneda, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

En el marco de las actuaciones, los agentes han detenido a dos personas e investigan a una tercera tras haber iniciado las indagaciones el pasado mes de agosto a raíz de una denuncia por la compra de un 'smartphone' de alta gama valorado en más de 1.400 euros.

El 'modus operandi' de la banda consistía en la adquisición de terminales móviles de alta gama, valorados en más de 4.300 euros, y televisores inteligentes de grandes dimensiones mediante operadoras de telefonía en la modalidad de pago por cuotas. Posteriormente, se desprendían de estos productos en establecimientos de compraventa de segunda mano para obtener un beneficio inmediato o utilizarlos como medio de pago a terceros, tras lo cual comunicaban falsamente a la compañía telefónica la sustracción de los dispositivos para provocar su bloqueo.

Asimismo, los presuntos delincuentes han interpuesto denuncias atribuyendo a terceras personas la apropiación de otros terminales, utilizando identidades usurpadas o de personas que posteriormente no corroboraron los hechos. Paralelamente, la investigación ha detectado la utilización de perfiles en la aplicación WhatsApp en los que uno de los arrestados ha usurpado las funciones propias de un órgano judicial de Valladolid, enviando comunicaciones intimidatorias y ficticias para condicionar el comportamiento de víctimas y testigos mediante amenazas.

Por otro lado, los agentes han constatado la creación de perfiles en redes sociales con fotografías no autorizadas de una de las víctimas para suplantar su identidad digital. Del mismo modo, el análisis técnico sobre los dispositivos y tarjetas SIM ha permitido establecer la existencia de diversas líneas telefónicas cuya titularidad administrativa figuraba a nombre de un familiar fallecido hacía más de quince años, relacionando además al principal investigado con la tenencia e intento de introducción en el circuito económico de billetes falsos de 20 euros.

Los detenidos e investigados, junto a las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, manteniéndose las actuaciones abiertas ante la posibilidad de que derivaran nuevas responsabilidades o aparecieran otros perjudicados. Ante estos hechos, la Guardia Civil ha aconsejado comprobar el IMEI del dispositivo antes de adquirir un teléfono móvil, verificar su procedencia y asegurarse de que no se encuentra bloqueado por pérdida, robo o impago.