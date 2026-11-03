Desarticulada en Valladolid y Terrassa una red de mulas bancarias con diez detenidos y 240.000 euros estafados

Agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid, en colaboración con la de Barcelona, ha desarticulado una organización criminal dedicada a cometer estafas telemáticas tras detener a diez personas --nueve en Valladolid y una en la localidad barcelonesa de Terrassa-- acusadas de integrar una red de 'mulas bancarias' que habría defraudado un total de 240.000 euros a víctimas de todo el país.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado recogido por Europa Press, las investigaciones de la denominada 'Operación Marcopa/Withdraw' han atribuido a los arrestados delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La operativa consistía en el uso de cuentas bancarias de terceros para recibir, transferir y retirar el dinero ilícito en efectivo, dificultando el seguimiento de los fondos y la identificación de los beneficiarios finales.

El avance de las pesquisas ha permitido detectar que la estructura tenía su origen en la provincia de Valladolid, donde presuntamente se captaba a personas para facilitar sus cuentas corrientes. Posteriormente, la red se extendía hasta Terrassa, municipio en el que se efectuaban las retiradas de efectivo procedentes de los fraudes.

La actividad delictiva ha ocasionado un perjuicio económico a víctimas situadas en todo el territorio nacional mediante diversos métodos de engaño telemático, entre los que se encuentran las estafas del "hijo en apuros" y el 'phishing'.

La investigación de la Benemérita ha determinado los distintos roles de los implicados, diferenciando entre los encargados de la captación de titulares de cuentas y quienes intervenían directamente en la extracción del dinero.

Ante este tipo de conductas, la Guardia Civil ha recordado a los ciudadanos que tienen a su disposición el teléfono de emergencias 062 para comunicar cualquier sospecha de personas o vehículos involucrados en actividades delictivas, operativo de forma permanente las 24 horas del día.