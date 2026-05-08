Desarticulado en León un grupo criminal especializado en estafas a mayores con el método del 'falso revisor'

La Policía Nacional ha desarticulado en León a un grupo criminal especializado en estafas a mayores con el método del 'falso revisor' y ha detenido a dos varones. - SUBDELEGACIÓPN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de León han detenido a dos varones como presuntos autores de una serie de estafas y delitos patrimoniales y han desarticulado de este modo un grupo criminal especializado en estafas a personas mayores mediante el método del 'falso revisor'.

El principal investigado accedía a los domicilios y se hacía pasar por técnico de servicios esenciales (luz, gas o incluso personal del Ayuntamiento) para sustraer dinero y joyas, mientras que el segundo detenido se encargaba de comercializar el botín.

La investigación, desarrollada por el Grupo de Delincuencia Urbana, comenzó tras detectarse desde principios de año un incremento en las denuncias por el método del 'falso revisor'. El autor utilizaba pretextos como revisiones por exceso de consumo, cambios de piezas en el cuadro eléctrico o amenazas de corte inminente de suministro y, una vez lograba entrar en la vivienda, empleaba técnicas de distracción: solicitaba a las víctimas que se desplazaran a otras habitaciones para accionar interruptores o vigilar enchufes.

Ese tiempo era aprovechado por el delincuente para registrar el domicilio y sustraer efectos de valor de forma discreta, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

SELECCIONABA "METICULOSAMENTE" A SUS VÍCTIMAS

El análisis policial subraya que el detenido seleccionaba "meticulosamente" a sus víctimas: mujeres de avanzada edad que vivían solas y que, en muchos casos, presentaban limitaciones físicas o cognitivas. El aislamiento y el estrés generado por la situación dificultaban que las víctimas denunciaran de inmediato.

En ocasiones el retraso en la denuncia se debía a que los estafadores cobraban una cantidad en efectivo por la "supuesta revisión" y hacían creer a la víctima que el servicio se había realizado realmente.

La investigación permitió identificar a un segundo individuo que actuaba en connivencia con el autor material. Su función consistía en vender las joyas y objetos sustraídos en comercios de compraventa de oro y plata de la localidad.

RECUPERACIÓN DE EFECTOS ROBADOS

Gracias a la rápida intervención policial algunos de los efectos robados ha sido localizados, recuperados y entregados a sus legítimos propietarios.

El principal autor, además de los nuevos cargos, tenía en vigor tres órdenes de búsqueda, detención y personación dictadas por distintos juzgados y numerosos antecedentes. Tras pasar a disposición judicial, ambos detenidos han quedado en libertad con cargos.