Desarticulan un punto de menudeo en Burgos tras incautar a dos jóvenes 58 envoltorios de cocaína en plena calle

Material incautado. - POLICÍA NACIONAL

BURGOS, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado en Burgos un nuevo punto negro de menudeo de estupefacientes con la detención, el pasado sábado por la mañana en una céntrica calle de la ciudad, de dos jóvenes como presuntos autores de un delito contra la salud pública que portaban 58 envoltorios de cocaína y casi 2.000 euros en efectivo.

Los agentes, que realizaban labores uniformadas de prevención y represión del consumo y pequeño tráfico de droga en espacios públicos, interceptaron a ambos individuos en el interior de un vehículo al ver sospechosa su actitud de espera.

Al requerirles que abandonasen el coche para proceder a su identificación conforme a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, comprobaron que se encontraban indocumentados.

Durante la inspección del turismo y de las pertenencias de los sospechosos, los efectivos policiales localizaron, repartidos en tres bolsas tipo bandolera situadas en los asientos delanteros y traseros, un total de 58 envoltorios de plástico de distintos colores con 28,14 gramos de cocaína en dosis dispuestas para su venta, 1.829 euros en efectivo fraccionados en billetes y monedas, y tres teléfonos móviles.

Tanto la presentación de la sustancia estupefaciente como la disposición del dinero evidencian la dedicación de los implicados a la distribución al por menor de la droga, la cual habría alcanzado un valor superior a los 3.400 euros en el mercado clandestino.

Tras la elaboración de las correspondientes diligencias policiales, los arrestados -uno sin antecedentes y otro con una detención previa- han pasado a disposición de la Autoridad Judicial.