Estabilizado y en IGR-0 el incendio de San Cipriano (León), que obligó a evacuar tres localidades

Máquina excavadora quemada en un incendio forestal, a 30 de julio de 2026, en Castro del Condado, León, Castilla y León (España).- Fernando Otero - Europa Press

LEÓN, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha informado en la mañana de este viernes de que ha rebajado a Íncide de Gravedad Potencial (IGR) 0 el incendio de San Cipriano del Condado (León), que en la web de incendios de la administración autonómica, Inforcyl, figura como estabilizado desde la noche de este jueves.

Este fuego bajó a IGR 1 este jueves después de la evolución favorable, lo que permitió al realojo de los vecinos de Santa María del Condado, la urbanización Montesol, Castro del Condado y Barrillos de Curueño.

Este incendio había comenzado en la tarde del miércoles y llegó a nivel 2 en torno a las 17.00 horas.