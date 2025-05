Descubierta en el Abrigo de San Lázaro (Segovia) la huella de neardental más antigua de Europa

SEGOVIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La huella digital de un neandertal varón y adulto ha sido descubierta en un canto hallado durante las excavaciones en el Abrigo de San Lázaro, en la ribera del río Eresma, a las afueras de Segovia y supone la más antigua en Europa.

El hallazgo ofrece un testimonio "único" sobre la capacidad cognitiva y cultural de los neandertales, una especie homínida que desapareció de Europa hace unos 40.000 años, con sus últimos vestigios en las zonas centrales de la Península Ibérica.

Durante las excavaciones de la campaña de 2022 en el Abrigo de San Lázaro, situado en la pared rocosa que delimita el cauce del río Eresma, tras cruzar la ciudad de Segovia, los arqueólogos extrajeron del suelo un canto alargado, pero con las formas suavizadas, lo que indica que fue traído al abrigo desde el río. De forma natural, la piedra contiene varias hendiduras que semejan un esbozo de rostro y, en su centro, hay una mancha ocre.

Al analizar la mancha se ha comprobado que es una huella dactilar de un varón y, presumiblemente, adulto. Estos datos se han obtenido a través de las investigaciones de la Policía Científica de Segovia, que ha analizado la piedra con las mismas técnicas que en los casos policiales, "aunque en esta ocasión no hay referencias con las que comparar", ha ironizado el arqueólogo codirector de la excavación, el decano de Prehistoria de la Universidad Complutense, David Álvarez Alonso.

Alonso y la coodirectora del trabajo, la arqueóloga segoviana María de Andrés, han destacado la importancia del hallazgo "porque muestra una capacidad de expresión simbólica de los neandertales que hasta ahora no se tenía en toda Europa".

Los neandertales fueron una especie de homínidos que habitó Europa, Oriente Próximo y la zona central de Asia desde hace unos 700.000 años aproximadamente 40.000 años. Los vestigios hallados en la Península Ibérica indican que éste fue el último lugar en el que vivieron antes de extinguirse su especie, aunque hay debate sobre el momento concreto en que desaparecieron de la meseta central ibérica (últimos lugares donde habitaron) con fechas de hace entre 40.000 y 24.000 años.

En todo caso, los neandertales del Abrigo de San lázaro son probablemente, mientras no surjan otros yacimientos que den otra información, los últimos homínidos de su especie, y "uno de ellos, en algún momento, encontró esta piedra, que le llamó la atención por sus hendiduras, e hizo que intencionadamente marcara su huella con una mancha ocre en mitad del objeto", ha detallado el catedrático Álvarez Alonso.

Que la mancha del dedo neandertal no se deba al azar lo corrobora el que en el abrigo no hay minerales ocres, no existen estos pigmentos de forma natural, por lo que el color con el que se marcó la piedra "se trajo de forma intencionada al abrigo", ha continuado Alonso.

DESCUBRIMIENTO

El descubrimiento de la piedra y su marca digital ofrece información sobre la capacidad simbólica de los neandertales, que podrían ser capaces de proyectar pensamientos abstractos sobre objetos materiales. "No necesariamente sería una prueba de religión porque se puede tener expresión simbólica sin que tenga fines religiosos", ha aclarado María de Andrés, "pero sí demuestra la capacidad de crear símbolos, de crear arte".

La datación arqueológica muestra que el objeto hallado en San lázaro pertenece al periodo musteriense, época entre hace 125.000 y 40.000 años, y es de creación neandertal "en un periodo en que quizá ya existían sapiens en otras zonas de la Península, pero no hay datos de que en esta parte de España convivieran las dos especies al mismo tiempo", ha ampliado David Álvarez Alonso.

La presentación del hallazgo ha estado presidida por el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, que ha subrayado la importancia de asegurar que es una pieza "imprescindible en la arqueología europea y mundial", se ha admirado de haber sida hallada "el arte mueble pintado más antiguo de Europa, el único objeto de arte mobiliar pintado por Neanderthales que se conoce en el mundo" y ha recordado que estamos en una región "con más de 25.000 yacimientos arqueológicos, un patrimonio único".

Con el consejero Santonja han estado presentes el alcalde de Segovia, José Mazarías, representantes de Cultura de la Delegación Territorial de Segovia, y un grupo de técnicos de la sección de Policía Científica de la Policía Nacional, con el jefe regional Juan Carlos Hernández Muñoz, y el comisario jefe de Segovia, Miguel Ángel Martínez Redondo.

Santonja ha felicitado a todas sal instituciones y entidades que han intervenido en el hallazgo y análisis del objeto, con el personal investigador de la Universidad Complutense, la Universidad de Salamanca, el Instituto Geológico y Minero, y la Policía Nacional.

Según han manifestado fuentes de la Delegación Territorial, la piedra neandertal continuará siendo examinada, pero ya se está evaluando su traslado al Museo de Segovia, para ser expuesta al público.

Los abrigos del Molino y San Lázaro de Segovia son dos refugios prehistóricos cercanos, próximos al cauce del río Eresma, que fueron declarados Bien de Interés Cultural en 2025. Son uno de los conjuntos más excepcionales para el estudio de neandertales en la Península. El Molino fue descubierto en 2012 y San Lázaro, en 2014, y ofrecen uno de los últimos testimonios de presencia neanderthal en toda Europa.