Desgustaciones, charlas formativas y actividades infantiles en la VII Feria Apícola de CyL, los días 26 y 27 en Palencia

Presentación de la Feria APícola de CyL, que se celebrará en el Parque del Salón de Palencia. - AYTO PALENCIA

PALENCIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La VII Feria Apícola de Castilla y León reunirá en Palencia a los profesionales del sector, los días 26 y 27 de septiembre, en una cita que "continúa creciendo" con el objetivo de acercar la apicultura tanto a los profesionales del sector como al conjunto de la sociedad, tal y como han destacado el presidente de la Asociación Palentina de Apicultores (APA), Julián Caballero, durante la presentación.

La Feria, que se va a celebrar en el parque de El Salón de la capital, contará con la presencia de empresas vinculadas a diferentes servicios y productos apícolas, que permitirán a los apicultores la oportunidad de conocer materiales, equipamiento, soluciones y novedades relacionadas con el manejo de las colmenas y la actividad profesional.

La concejala de Impulso Económico, Judit Castro, ha destacado el nuevo emplazamiento de la feria y ha asegurado que su ubicación en el parque de 'El Salón' permitirá "crecer" a esta cita, con más expositores y más actividades para acercar el sector a los ciudadanos y atraer más visitantes.

Julián Caballero ha insistido en que esta vertiente comercial y profesional se complementará con un amplio programa técnico, gastronómico y divulgativo durante todo el fin de semana.

Así, han presentado 'Acércate y escucha una colmena', una experiencia que permitirá al visitante descubrir algo que normalmente pasa inadvertido: las abejas se comunican y el sonido de una colonia cambia dependiendo de la situación en la que se encuentra.

Mediante una colmena equipada con un dispositivo de reproducción, el público podrá accionar diferentes pulsadores y escuchar sonidos reales correspondientes a distintos estados de una colonia: una colmena tranquila y con reina, una colonia huérfana que ha perdido su reina, los característicos sonidos asociados al proceso de enjambrazón y los de una situación de alerta o perturbación.

"Una forma diferente de descubrir que para un apicultor escuchar también forma parte de observar y comprender a las abejas", ha dicho Caballero.

Además, el programa incluye diferentes conferencias técnicas y así, el sábado, Álvaro García abordará el marketing y la comercialización; posteriormente, Aurelio González Rodríguez explicará el método italiano de multiplicación de colmenas y su preparación para la invernada ecológica.

Por la tarde, Rafael Luis Blanc Cera analizará manejos destinados a aumentar la efectividad de los medicamentos utilizados para el control del ácaro Varroa, uno de los principales problemas sanitarios de la apicultura.

El domingo será el turno de José Bernal del Nozal, que acercará al público las técnicas analíticas avanzadas aplicadas al conocimiento, autentificación y valorización de las mieles. Uno de los grandes protagonistas de la Feria será el sabor.

Por otro lado, durante los dos días se desarrollará 'Saborea Palencia', con degustación de diferentes mieles de la marca de calidad Palencia Miel de Mieles.

Así, el visitante podrá comprobar cómo el origen floral y el territorio se reflejan en colores, aromas y sabores muy diferentes. El domingo se ha programado, además, una cata sensorial discriminante de 'Palencia Miel de Mieles', dirigida por Zoraida Laso Gutiérrez y abierta a todos los públicos.

La propuesta permitirá acercarse a la miel desde una perspectiva sensorial y aprender a apreciar características que muchas veces pasan desapercibidas en un consumo cotidiano.

La Feria abrirá también una ventana a otro producto estrechamente relacionado con la colmena: la hidromiel. El sábado por la tarde, Daniel Aguado, de la Asociación de Hidromiel de España, ofrecerá la conferencia-degustación.

Finalmente, la programación busca también despertar la curiosidad de los más pequeños y habrá un taller de globoflexia para crear una abeja, o una vela, y el juego 'Detective Apícola', en el que los niños tendrán que localizar a la reina dentro de una colmena viva ayudándose de diferentes pistas.

A estas propuestas se suman el Concurso de Dibujo Infantil y la proyección continua 'El mundo de las abejas', que permitirá conocer comportamientos tan sorprendentes como el denominado baile del ocho y algunas de las amenazas a las que se enfrentan actualmente las colonias.

El sábado, tendrá lugar además una Comida de Hermandad Apícola en la carpa central del recinto ferial.

La programación culminará el domingo con la entrega de premios de los concursos de fotografía, cata de mieles y dibujo.

La Feria está organizada por la Asociación Palentina de Apicultores, con la colaboración de la Diputación de Palencia, Ayuntamiento de Palencia, Banco Sabadell, Palencia Abierta y Palencia Miel de Mieles.