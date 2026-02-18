Designados los 2.097 miembros de las mesas electorales

BURGOS 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha designado hoy a los 2.097 miembros que formarán parte de las mesas electorales en la capital para las elecciones a las Cortes de Castilla y León del próximo 15 de marzo.

En esta ocasión ha sido a través de la mano inocente del concejal de mayor edad del Consistorio, el socialista José María Romo, que ha activado el sistema informático para sortear a los burgaleses.

En total son 2.097 ciudadanos de Burgos, los que estarán en las mesas electorales en alguna de sus funciones, presidente, vocal o suplente.

En la capital se van a activar 233 mesas en 38 colegios electorales El 15 de marzo comenzará la jornada electoral a las 8.00 horas y se cerrarán los colegios a las 20.00 horas.

Durante la primera hora se constituirán las mesas para, posteriormente, abrirse los colegios a las 9.00 horas. A última hora se cerrará la votación con el escrutinio.

Además, los designados cotizarán ese día como trabajadores por cuenta ajena, trámite que gestionará la Junta ante la Seguridad Social para garantizar su cobertura en caso de accidente o enfermedad laboral.

Los designados dispondrán de un plazo de siete días desde la notificación para presentar alegaciones justificadas ante la Junta Electoral de Zona si no pueden asumir el cargo.

En estos comicios están llamados a votar un total de 135.470 burgaleses, lo que supone 470 electores más que en las últimas elecciones que fueron las que se votó al Parlamento Europeo.

