Se desprende un techo de escayola en el laboratorio del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila

ÁVILA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una parte del techo de escayola del Laboratorio de Diagnóstico Clínico del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila se ha caído la pasada tarde del 6 de octubre, según han informado este martes los técnicos de laboratorio de diagnóstico clínico en un comunicado recogido por Europa Press, donde han denunciado estos hechos.

En él, aseguran que el incidente ha tenido lugar en una zona de tránsito habitual en estas dependencias y que "sólo la fortuna ha evitado daños personales ya que el desprendimiento se ha producido en un lugar en un momento en que no había nadie en el área afectada".

Precisamente, han señalado que la zona es "altamente transitada" de forma continua por el personal del laboratorio y personal ajeno al mismo, por lo que de haberse producido unos segundos antes o después, "se estaría hablando de una auténtica tragedia".

También han achacado el incidente a "la ausencia de observancia de medidas de seguridad en el desarrollo de las obras para la mejora tecnológica del laboratorio, que se están llevando a cabo desde hace meses, sin detener la actividad asistencial".

A pesar de las circunstancias adversas la calidad en la atención y procesamiento de las muestras de los pacientes "ha estado en todo momento garantizada gracias a la profesionalidad de los técnicos superiores de Laboratorio de Diagnóstico Clínico y Biomédico y su compromiso inquebrantable con la salud de los abulenses".

Los técnicos han reclamado a la dirección del hospital que garantice la seguridad estructural de las instalaciones y la integridad del personal de este laboratorio, y reclaman que se evalúen las condiciones en que se están ejecutando las obras, los espacios de trabajo resultante tras la obra y que se depuren responsabilidades "por la negligente gestión de una situación que ha puesto en serio riesgo la seguridad" de los técnicos trabajadores de dicho laboratorio.

Por su parte, la Junta ha recordado que el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles se encuentra "inmerso en un proceso de modernización" de su área de laboratorio y que la ejecución de los trabajos se realiza "bajo los protocolos de seguridad pertinentes" y la "correcta aplicación de las medidas de prevención de riesgos laborales".

El Ejecutivo autonómico también ha remarcado que la dirección del hospital ha mantenido reuniones con los trabajadores para informarles de las obras y escuchar sus demandas y sugerencias "de forma que su trabajo se pueda desarrollar de la manera más efectiva y con menores molestias durante los trabajos de rehabilitación y adaptación de sus instalaciones".