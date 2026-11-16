Destruido un proyectil de artillería con carga explosiva hallado en una empresa de Ribaseca (León)

Proyectil hallado en una empresa ubicada en el polígono industrial de Ribaseca (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

SANTOVENIA DE LA VALDONCINA (LEÓN), 16 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil retiró y destruyó el pasado 14 de noviembre en las instalaciones de una empresa ubicada en el polígono industrial de Ribaseca, en el término municipal de Santovenia de la Valdoncina (León), un proyectil de artillería que contenía carga explosiva en su interior.

El aviso se recibió a las 10.00 horas en la Central Operativa de Servicios (COS) de la Guardia Civil, después de que el encargado de la empresa alertara de la presencia de un objeto que podría tratarse de un proyectil en una de las cintas transportadoras.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla del Puesto Principal de Armunia y el Equipo de Desactivación de Explosivos (EDEX) de la Comandancia de León, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Tras examinar el artefacto, los especialistas comprobaron que se trataba de un proyectil de artillería rompedor de 75 milímetros, sin espoleta, pero que conservaba carga explosiva en su interior.

Una vez adoptadas las correspondientes medidas de seguridad y autoprotección, los agentes procedieron a su retirada y traslado hasta una cantera situada en el término municipal de La Pola de Gordón (León), donde fue destruido de forma controlada.

La Guardia Civil ha recordado que si se encuentra un posible artefacto explosivo no se debe tocar, manipular ni trasladar "bajo ningún concepto". Se Se recomienda alejarse del lugar, evitar que otras personas se aproximen y avisar inmediatamente a la Guardia Civil a través del teléfono 062.