Destruidos dos extintores explosivos en una vivienda de Riello (León)

Un miembro del Equipo de Desactivación de Explosivos de la Comandancia de León durante su intervención para neutralizar y destruir dos extintores explosivos en Riello (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha procedido a la neutralización y destrucción controlada de dos extintores explosivos que habían sido hallados por parte de un particular mientras realizaba labores de limpieza en el domicilio de su propiedad ubicado en la localidad leonesa de Riello.

Tras recibir esta comunicación, efectivos de seguridad ciudadana se desplazaron hasta el lugar y acordonaron la zona para activar el protocolo de seguridad, para lo que solicitaron la intervención del Equipo de Desactivación de Explosivos (EDEX) de la Comandancia de León.

Una vez inspeccionados los artefactos, los especialistas confirmaron que se trataba de extintores explosivos con carga pirotécnica y mecha, los cuales se encontraban en buen estado de conservación, por lo que, debido a su potencial peligrosidad, se decidió efectuar su destrucción controlada en una zona segura para garantizar que no se produjeran daños personales ni materiales, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Los denominados extintores explosivos eran dispositivos utilizados antiguamente para la extinción de incendios. Su funcionamiento se basaba en la detonación controlada de una pequeña carga pirotécnica o explosiva que provocaba la ruptura del recipiente y la dispersión del agente extintor. Cuando se activaban la pequeña detonación fragmentaba el recipiente y dispersaba el líquido en un área amplia, lo que contribuía a sofocar el fuego, al reducir el oxígeno y enfriar la zona afectada.

Según las mismas fuentes, aunque en su momento fueron utilizados en la lucha contra incendios, este tipo de dispositivos pueden volverse inestables con el paso del tiempo, especialmente si han permanecido almacenados durante décadas o en condiciones ambientales adversas.

Por este motivo, la Guardia Civil ha recordado que, ante el hallazgo de cualquier objeto que pudiera contener material explosivo, se debe no tocarlo ni mover el artefacto; evitar manipularlo debido al peligro que conlleva una posible activación fortuita; señalizar la zona y la ubicación del explosivo desde una distancia prudencial y sin perderlo de vista para evitar que se acerquen otras personas y avisar de forma inmediata a emergencias de la Guardia Civil 062 o emergencias 112.

En este sentido, ha destacado que la rápida actuación del ciudadano que dio el aviso y la intervención de los especialistas permitieron garantizar la seguridad de la zona y eliminar el riesgo existente.