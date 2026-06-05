Detenida en Burgos por robar a un ciudadano británico un reloj valorado en 35.000 euros. - GUARDIA CIVIL BURGOS

BURGOS, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha identificado, localizado y detenido a una mujer de 39 años como presunta autora de un delito de robo con violencia, al sustraer un reloj de alta gama valorado en 35.000 euros, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de marzo, en la zona de estacionamiento de vehículos reservada a clientes de un complejo hostelero del Alfoz de Burgos, próximo a la capital y a plena luz de día. La furgoneta que conducía el propietario del reloj, un británico de 66 años, entró en el área descrita. Le seguía otro vehículo, del que descendió una mujer, la cual se dirigió directamente a la víctima, con la que intercambió unas palabras.

Instantes después, el hombre se apeó y ambos se dirigieron a la parte posterior del vehículo, donde ella le abordó directamente y le agarró del brazo izquierdo y, por la fuerza, después de un forcejeo y tras varios tirones e intentos, se llevó el reloj de alta gama que portaba en su muñeca izquierda, con acabado en oro dorado de 18 quilates y valorado en 35.000 euros, según relató. La víctima requirió asistencia sanitaria por las heridas y lesiones en la muñeca.

El Equipo de Policía Judicial del Alfoz de Burgos se hizo cargo de las diligencias, a raíz de la denuncia presentada días después, e iniciaron una investigación para aclarar el suceso y fruto de las pesquisas practicadas y del análisis y estudio de indicios y vestigios obtenidos, verificaron el suceso y pudieron identificar a la mujer, sin domicilio fijo y en paradero desconocido.

No obstante, el continuo y fluido intercambio de información entre unidades del Cuerpo permitió a los investigadores de Burgos averiguar que, la sospechosa, se encontraba en dependencia policiales, bajo custodia de la Guardia Civil en Asturias, tras verse inmersa en otra investigación por distinta causa judicial, donde ha sido detenida.

El reloj no ha podido ser recuperado, ya que los autores, en muchas ocasiones integrantes de bandas organizadas internacionales, suelen enviar estos artículos de lujo sustraídos a sus países de origen en Europa, donde son revendidos en el mercado negro, o incluso blanqueados en canales de segunda mano legales, dificultando en ambos casos su recuperación. Suelen operar en grandes ciudades, zonas turísticas y lugares de gran afluencia de personas, empleando tácticas rápidas y/o violentas.