Detenida por fingirse militar necesitada en otro país y pedir a un burgalés dos transferencias por 4.000 euros.

BURGOS 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación denominada 'Burlove', ha identificado, localizado y detenido a una mujer de 34 años como presunta autora de un delito de estafa, bajo el método conocido como 'catphising' o estafa del amor, tras fingir ser militar en otro país, con necesidades económicas, y logar obtener de su víctima un total de 4.000 euros a través de dos transferencias bancarias, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Los hechos ocurrieron entre septiembre y octubre pasados en una localidad de La Bureba. A raíz de la denuncia de la víctima y fruto de las primeras pesquisas policiales, se supo que durante este periodo había entablado amistad con una mujer, a través de redes sociales. Bajo un falso perfil, ella se presentó como militar de otro país y más tarde alegó que la destinaban de misión a un país en guerra.

Abusando de la confianza creada pretextó, falsamente, encontrarse con falta de fluidez económica al tener sus cuentas bancarias bloqueadas. Embaucó entonces a la víctima, a la que pidió ayuda para viajar a otro lugar y así eludir la misión. A la vez, demandó que le transfiriera 800 euros, acción que reiteró días después, solicitándole 3.200 euros, a lo que la persona estafada accedió.

Tras el relato de la persona perjudicada, que afirmó haber sido engañado y estafado -ya que al momento ella cortó la relación y desapareció--, efectivos del Área de Investigación del Puesto Principal Alfoz de Burgos iniciaron una ardua investigación. Verificaron primeramente la existencia de una trama bajo la que se ocultaba la presunta estafadora.

Seguidamente, actuaron con rapidez para rastrear el dinero y conocer la cuenta bancaria desde la que 'operaba' y así poder bloquearla judicialmente, acción que permitió recuperar 3.200 euros del total que le había sido timado. Paralelamente, un exhaustivo trabajo de estudio y análisis de las 'huellas digitales' dejadas por esta persona, condujo a su identificación y localización en la Comunidad de Madrid, donde finalmente ha sido detenida.

Las diligencias instruidas, junto con la presunta autora, han sido puestas a disposición del Juzgado de Briviesca.