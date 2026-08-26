Detenida la gerente de una agencia de viajes por estafar casi 31.000 euros a doce afectados en Valladolid

Archivo - Sucesos.- La Policía Nacional esclarece una estafa de 'smishing' de más de 9.300 euros a un vecino de Valladolid - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a la responsable de una agencia de viajes como presunta autora de un delito continuado de estafa, con al menos doce personas afectadas y un perjuicio económico que asciende a 30.771 euros, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La investigación comenzó a finales de julio a raíz de la denuncia de una persona que había contratado en la agencia un paquete vacacional para realizar un crucero por las islas griegas y había abonado 3.736 euros.

Al acercarse la fecha del viaje y no disponer de los billetes, contactó con la naviera, que le comunicó que no constaba ninguna reserva a su nombre. La gerente alegó entonces problemas financieros.

A esta primera denuncia se sumaron otras once, tras lo que los investigadores recabaron documentación y pruebas sobre el funcionamiento de la agencia.

Según las diligencias, las víctimas abonaban a la gerente el importe correspondiente a billetes, estancias hoteleras o paquetes de excursiones y recibían números localizadores de reservas que posteriormente no eran efectivos ante los mayoristas o compañías operadoras.

El perjuicio económico supera los 30.000 euros y en algunas de las denuncias el importe de los paquetes vacacionales afectados supera los 10.000 euros.

Además, la Policía Nacional ha señalado que alguna de las víctimas llegó a conocer que no disponía de los billetes de avión contratados justo antes de embarcar en el aeropuerto.

La detenida carecía de antecedentes policiales y, tras la investigación, las diligencias y las evidencias recabadas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su libertad.

La Policía Nacional no descarta que aparezcan nuevas víctimas que todavía no sean conscientes de que sus vacaciones no habían sido contratadas por la agencia.