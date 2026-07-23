Detenida tras intentar entrar a golpes con una pala en una frutería para robar en Palencia

La Policía Nacional detiene a una mujer tras frustrar un robo con fuerza en una frutería de Palencia - POLICÍA NACIONAL

PALENCIA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer en Palencia como presunta autora de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa, tras frustrar un intento de robo en una frutería situada en la avenida Cardenal Cisneros, número 8.

Los hechos ocurrieron sobre las 00.55 horas del pasado 22 de julio, cuando la Sala CIMACC-091 recibió varias llamadas de ciudadanos que alertaban de que una persona había golpeado con una pala la puerta de cristal del establecimiento con la aparente intención de acceder a su interior.

Los agentes de Policía Nacional, que patrullaban por la zona, acudieron al lugar y sorprendieron a la presunta autora frente al establecimiento cuando portaba la herramienta utilizada para fracturar la cristalera, han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Al percatarse de la presencia policial, arrojó la pala al suelo e inició la huida a pie por la calle Doctor Fleming, momento en el que los policías iniciaron una persecución que finalizó pocos instantes después con la interceptación y detención de la sospechosa.

Durante la inspección, los agentes comprobaron que la puerta de acceso presentaba un importante agujero en el cristal, compatible con los golpes realizados con la herramienta intervenida.

Asimismo, varios testigos presenciaron los hechos y corroboraron la actuación de la detenida. La rapidez de la actuación policial impidió que la autora consiguiera acceder al interior del establecimiento, por lo que no llegó a sustraer ningún efecto, limitándose los daños a la fractura de la puerta de acceso al local.

Durante la actuación, los agentes comprobaron además que la misma persona había sido identificada horas antes como presunta autora de dos hurtos leves cometidos en otro establecimiento comercial de Palencia, hechos que son objeto de diligencias policiales independientes.

La detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial como presunta responsable de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa.