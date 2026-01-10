Detenida en Leganés una mujer acusada de cometer dos delitos de hurto mediante el 'abrazo cariñoso' en Valladolid

Archivo - Sucesos.- Pide un cigarro a un menor, le persigue y acaba enseñando los genitales a él y sus amigos en Valladolid - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Leganés a una mujer como presunta autora de seis delitos de hurto mediante el método del 'abrazo cariñoso', tras una investigación llevada a cabo en Valladolid por dos delitos cometidos en esta ciudad.

Los hechos fueron denunciados en los meses de mayo y junio en dependencias de la Policía Nacional en Valladolid, han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Las víctimas de los hurtos, dos hombres de edad muy avanzada, uno de 73 años y otro de 90 años, relataron cómo en ambas ocasiones se les habían acercado en la vía pública dos mujeres jóvenes y habían mantenido contacto físico con ellos ya que les estrecharon las manos y les abrazaron, pese a que las víctimas se resistieron y pretendieron zafarse de sus atenciones, sin conseguirlo.

Las mujeres utilizaron el pretexto de ofrecer relaciones sexuales para establecer ese contacto físico, si bien los varones no aceptaron a ello. Fue entonces cuando las mujeres les hurtaron a uno una cadena con un colgante y una alianza de oro, y al otro una alianza.

Una de las víctimas no presentó denuncia en primera instancia por sentirse avergonzado de haber sido robado sin que se diera cuenta y temer que sus familiares pensasen que había requerido servicios de índole sexual de las presuntas autoras.

Los investigadores de la Policía Nacional del Grupo I de la Comisaría de Distrito de Delicias de Valladolid se pusieron tras la pista de las presuntas autoras y tras diferentes gestiones pudieron recuperar parte de las joyas sustraídas, que fueron reintegradas a sus legítimos propietarios.

Igualmente, las investigaciones de los agentes, así como el seguimiento de las joyas, dieron como resultado la averiguación de la identidad de las dos mujeres y su autoría en los dos hurtos denunciados.

Los agentes cursaron una orden de búsqueda y detención policial contra ambas mujeres y el 4 de diciembre agentes de la Policía Nacional de Leganés, en concreto de la Brigada de Policía Judicial, encuadrados en un dispositivo especial en la localidad madrileña para evitar la comisión de hurtos y robos en domicilio, acudieron a un inmueble tras recibir llamadas que alertaban de que había varias mujeres en el interior del mismo y pretendían acceder a las viviendas con excusas, previsiblemente para robar mediante el método del 'hurto amoroso'.

Los policías identificaron a cuatro mujeres y una de ellas era una de las autoras de los hurtos cometidos en Valladolid. A la presunta autora también le figuraba en vigor una orden de detención cursada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid por motivo de hurto, por lo que los agentes procedieron a su detención y traslado a dependencias policiales.

La detenida es una delincuente habitual perteneciente a un grupo itinerante que está especializada en los hurtos mediante el modus operandi 'amoroso', cuyas víctimas sueles ser personas de edad avanzada y las cuales padecen una doble victimización debido a los miedos e inseguridades que les genera ser objeto de estos delitos.

Los investigadores del Grupo II de la Brigada Local de Policía Judicial de Leganés determinaron la participación de la detenida, en otros cuatro hechos denunciados en la Comisaría de Leganés durante el mes de noviembre y fue puesta a disposición de la autoridad judicial.

Los investigadores del Grupo I de la Comisaría Provincial de Valladolid han dado por concluida la investigación en fechas recientes a la espera de que sea localizada y detenida la otra encartada en los hechos denunciados en Valladolid.