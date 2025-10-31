Detenida en Medina del Campo (Valladolid) por comprar 700 euros en lencería con la tarjeta de otra mujer

Imagen de archivo de la Policía Nacional en Medina del Campo (Valladolid). - POLICÍA NACIONAL

MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID), 31 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Medina del Campo (Valladolid) a una mujer por realizar siete compras de lencería por un importe global de casi 700 euros con la tarjeta de otra persona.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de una denuncia presentada en mayo por una mujer que manifestaba que era la titular de una tarjeta de pago bancaria y una persona desconocida había realizado compras en internet facilitando ese número de tarjeta y cuyos importes se habían cargado a nombre de la denunciante.

Estas compras se habían efectuado hasta en siete fechas distintas, con un total de 18 cargos que sumaban un importe global de 694,21 euros, han informado a Europa Press fuentes policiales.

La denunciante no había realizado ninguna de esas compras y entendía que se trataba de cargos fraudulentos, por lo que los agentes de Policía Nacional se pusieron tras la pista del presunto autor de las compras, las cuales eran mayoritariamente de lencería femenina.

Tras realizar diferentes pesquisas en las webs donde se habían realizado las compras e investigar los envíos de las mercancías compradas, determinaron la identidad de la presunta autora de los hechos.

Se trata de una mujer, vecina de la villa que ha sido detenida por agentes de Policía Nacional como presunta autora de un delito de estafa con tarjeta de crédito.

La detenida prestó declaración en dependencias policiales y quedó posteriormente en libertad, con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida para ello.

Las diligencias policiales con lo actuado han sido trasladadas al juzgado de Instrucción de Guardia de Medina del Campo.