Detenida una 'mula informátiva' por estafar 2.300 euros a través de plataformas de compraventa en Valladolid

Archivo - Sucesos.- Localizan en Barcelona al autor del hurto de un móvil por el método de la muleta en un comercio de Valladolid - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un varón como presunto autor de seis delitos de estafa online a través de plataformas de compraventa

El Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada Provincial de Policía Judicial (BPPJ) de Valladolid ha llevado a cabo una operación que ha permitido esclarecer varios delitos de estafa cometidos a través de internet.

La investigación se inició tras la denuncia de una víctima que había intentado adquirir un terminal telefónico en la plataforma 'Wallapop', en la que el comprador abonó 600 euros en la cuenta bancaria facilitada por el supuesto vendedor, sin llegar a recibir el producto.

Los agentes iniciaron entonces una labor de investigación con la que pudieron identificar al titular de la cuenta bancaria receptora del dinero, que estaba vinculada a otras denuncias similares en diferentes puntos del territorio nacional, según han informado fuentes policiales en un comunicado recogido por Europa Press.

MODUS OPERANDI

La organización insertaba anuncios de productos electrónicos y de telefonía a precios muy competitivos en plataformas de compraventa y una vez que las víctimas se interesaran por los productos ofertados, debían previamente abonar los mismos en las cuentas bancarias facilitadas por los estafadores, si bien una vez pagados, los compradores nunca recibían los productos.

Según las pesquisas policiales, el individuo identificado actuaba como 'mula informática' dentro de una organización criminal especializada en estafas online.

Su función consistía en recibir dinero de procedencia ilícita en su propia cuenta, y a su vez transferirlo a otras cuentas o ceder el uso de su cuenta bancarias a terceras personas, para que estos se beneficien del dinero obtenido de las estafas, todo ello a cambio de un pequeño porcentaje, o bajo promesa de otro beneficio, haciendo de las estafas y fraudes su modus vivendi.

Esta actuación ha permitido esclarecer un total de seis denuncias por hechos idénticos, con un perjuicio económico conjunto de 2.389 euros.