Detenida una pareja por estafar más de 3.300 euros a un vecino de Valladolid tras hacerse pasar por un banco

VALLADOLID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido en Yecla (Murcia) y Segilla a una mujer y un hombre, respectivamente, como presuntos autores de la estafa de más de 3.300 euros a un vecino de Valladolid tras hacerse pasar por un banco.

Además, hay otra persona identificada en Burgos que aún no ha sido localizada y sobre la que pesa una orden de detención, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos fueron denunciados en dependencias de la Comisaría Provincial de Valladolid por un vecino de la capital, quien relató a los agentes como una persona le había llamado por teléfono, haciéndose pasar por un empleado de banca, y le había advertido que se había realizado un cargo fraudulento en su cuenta.

La víctima siguió las indicaciones del supuesto empleado de banca y realizó las operaciones que le indicó para recuperar el dinero, pero finalmente tenía cinco transferencias fraudulentas en su cuenta a beneficiarios desconocidos, por un importe total de 3.322,46 euros.

En este tipo de estafas, cuya modalidad es conocida como "vishing", los delincuentes utilizan una identidad falsa, generalmente como empleados bancarios, soporte técnico e incluso funcionarios de la Administración, para ganarse la confianza de la víctima.

Mediante técnicas de ingeniería social crean una sensación de urgencia, alertando de supuestos movimientos fraudulentos. Con herramientas tecnológicas enmascaran el número de teléfono desde el que llaman para hacer que parezca legítimo y así obtienen datos bancarios, números de tarjetas y PIN o credenciales de inicio para así poder acceder al dinero de la víctima.

TRES IDENTIFICADOS

Los investigadores del Grupo de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional en Valladolid se pusieron tras la pista de los delincuentes una vez que recibieron la denuncia.

La investigación realizada, así como el seguimiento de las transferencias fraudulentas, han dado como resultado la plena identificación de tres personas, una mujer y dos hombres, como presuntos autores de un delito de estafa.

Estas personas, que actuaban como mulas bancarias, eran cooperadores necesarios del delito, para poder canalizar y transferir los fondos defraudados a los criminales cabecillas de la organización. Desde el Grupo de Ciberdelincuencia de Valladolid se notificó la implicación de estas personas a la Comisaría Local de Yecla (Murcia), la Comisaría Provincial de Burgos y la de Sevilla, por ser las localidades de residencia de los implicados.

Agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de una mujer en Yecla el 1 de diciembre de 2025 y a la detención de un hombre en Sevilla el 26 de enero como presuntos autores un delito de estafa. El hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial y la mujer fue oída en declaración quedando en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerida para ello. En cuanto al implicado residente en Burgos, todavía no ha sido localizado y sobre él pesa una orden de detención.

La investigación se ha dado por concluida y se ha puesto en conocimiento de la autoridad judicial competente el atestado policial instruido.