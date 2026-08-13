Detenida en Segovia por empadronamiento fraudulento en el domicilio de una persona vulnerable de Salamanca

SEGOVIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Segovia ha detenido a una mujer que realizó un presunto empadronamiento fraudulento en un domicilio de Salamanca, perteneciente a una persona vulnerable a la que acudía a cuidar, y dos días después solicitó el permiso de residencia en la Subdelegación del Gobierno.

Agentes de las comisarías provinciales de Salamanca y Segovia han realizado una investigación conjunta, que comenzó por una denuncia interpuesta por el propietario de un domicilio de Salamanca. En la denuncia se indicaba un posible fraude en el empadronamiento en dicho domicilio por parte de su cuidadora, sin su conocimiento.

En la investigación se comprobó que se había realizado ese empadronamiento fraudulento en el domicilio indicado por el denunciante, por parte de la persona que le cuidaba y que no residía en el mismo, por lo que se confirmó la versión expuesta en la denuncia.

Los datos obtenidos dieron como resultado que la denunciada había engañado a la persona a la que cuidaba, considerada legalmente como vulnerable, y sin su conocimiento, se había empadronado en su domicilio para, dos días después, solicitar permiso de residencia en la Subdelegación del Gobierno en Salamanca.

Descubiertos los hechos, la posible autora huyó de Salamanca y fue localizada y detenida por Policía Nacional en Segovia, donde fue escuchada en declaración.

Se han remitido las actuaciones policiales a los Tribunales de Justicia y se ha informado de la falsedad del trámite a las Autoridades Administrativas provinciales y locales competentes.