Detenida en Sevilla por estafar 2.100 euros a una vallisoletana con la reserva de una vivienda

Archivo - Suc.- En libertad un hombre con 53 antecedentes policiales tras ser detenido por herir gravemente a otro en Valladolid - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la localidad de Morón de la Frontera (Sevilla) a una mujer tras haber estafado 2.100 euros a una vallisoletana de mediana edad en concepto de reserva para alquilar una vivienda.

Dicha detención fue propiciada por la investigación de los agentes de Policía Nacional del Grupo de Ciberdelincuencia de Valladolid, a raíz de la denuncia recibida en dependencias de la Comisaría Provincial de Valladolid, el pasado 13 de febrero de 2025.

En esa denuncia la víctima, una mujer de mediana edad, relató a los agentes cómo había tenido conocimiento del anuncio de alquiler de un inmueble en la capital a través de un conocido portal inmobiliario.

Tras ponerse en contacto con el correo electrónico que figuraba en el anuncio y mostrar interés por alquilar el inmueble, la víctima recibió instrucciones para efectuar una transferencia a una cuenta bancaria que le proporcionaron por un importe de 2.100 euros en concepto de reserva.

Asimismo, emplazaron a la víctima para concretar en fechas posteriores una cita y así firmar el contrato, si bien cuando transcurrieron varios días y la mujer no pudo contactar con los supuestos arrendadores, se supo víctima de una estafa y fue a las dependencias policiales para presentar la correspondiente denuncia.

Los investigadores del Grupo de Ciberdelincuencia de Valladolid se pusieron tras la pista de los autores de la estafa, y tras diferentes pesquisas y actuaciones pudieron determinar que la titular de la cuenta donde la víctima hizo la transferencia, era una mujer residente en la localidad sevillana de Morón de la Frontera.

Esta mujer actuó como mula bancaria, por lo que fue cooperadora necesaria de la estafa, y tras recibir en su cuenta los 2.100 euros los transfirió poco después a una cuenta en Luxemburgo, donde se perdió la pista del dinero estafado. La presunta autora canceló poco después la cuenta para dificultar el seguimiento policial.

La mujer fue detenida como presunta autora de un delito de estafa el pasado día 3 de febrero en Morón de la Frontera por agentes de la Policía Nacional del Grupo Local de Policía Judicial, conocedores de la investigación practicada en Valladolid.

La mujer fue puesta a disposición de la autoridad judicial así como las diligencias policiales realizadas por los agentes en Valladolid y se dio por concluida la investigación.