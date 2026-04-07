Detenida por tráfico de droga y defraudación de fluido eléctrico en Valencia de Don Juan (León)

Sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y útiles relacionados con la elaboración y distribución de droga intervenidos en una vivienda de Valencia de Don Juan (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil detuvo la semana pasada en Valencia de Don Juan (León) a una mujer de 33 años como presunta autora de un delito de tráfico de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico.

La investigación se inició tras tener conocimiento la Guardia Civil de la localidad coyantina de la posible existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes en un domicilio particular, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Tras la recopilación de los indicios necesarios y otras evidencias se procedió, previa autorización judicial, al registro del interior de la vivienda, en la que fueron intervenidas diversas cantidades de sustancias estupefacientes (marihuana, hachís y cocaína), presuntamente destinadas a su distribución; dinero en efectivo, así como útiles relacionados con la elaboración y distribución de las mismas.

La detenida, con las actuaciones, efectos y diligencias instruidas, fueron puestas a disposición de la Autoridad Judicial de la Sección de instrucción del Tribunal de Instancia de plaza número cinco de León.

Esta actuación se enmarca en el Plan Operativo de respuesta policial al tráfico minorista y consumo de drogas en zonas, lugares, y locales de ocio, que desarrolla la Comandancia de la Guardia Civil de León.