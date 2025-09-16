Detenida en Valladolid por cambiar la cerradura para evitar que entrara un inquilino y sacar sus cosas de casa

Archivo - Desmantelada una red que obligaba a 11 mujeres a prostituirse en Santa Cruz de Tenerife y La Laguna - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a una mujer por cambiar el bombín de la cerradura de una vivienda en la que tenía arrendada una habitación para evitar que entrara el inquilino, cuyas pertenencias sacó al rellano de la escalera.

El inquilino ya había presentado una denuncia por hecho similares y la Policía ya había tenido que acudir al domicilio por circunstancias parecidas, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los hecho se produjeron en la tarde de este lunes, 15 de septiembre, cuando se pidió presencia policial en un domicilio de la capital donde, según el requirente, no podía acceder al mismo.

Cuando los agentes se personaron en el lugar, se entrevistaron con un hombre, quien les manifestó que tenía una habitación arrendada en ese domicilio y la casera había cambiado la cerradura del mismo sin su conocimiento y había sacado varios de sus enseres al rellano sin su permiso.

Además, la víctima les dijo a los agentes que había presentado denuncia por hechos similares ese mismo día horas antes en las dependencias de la Comisaría Provincial de Valladolid.

En la denuncia la víctima también había relatado como había recibido presiones por parte de la casera para abandonar la habitación, como amenazas veladas referentes a su nacionalidad o cortes del servicio de wifi en la vivienda.

SIN MOTIVOS

La arrendadora de la vivienda no había dado ningún motivo al denunciante de por qué quería rescindir la relación contractual, solamente le había manifestado que tenía que abandonar la habitación.

Se da la circunstancia de que otras dotaciones policiales habían acudido en ocasiones anteriores al domicilio por problemas similares, informando a la mujer que no podía impedir el acceso a la vivienda del inquilino arrendado.

Los agentes, que pudieron observar los efectos de la víctima en el rellano, llamaron a la puerta del domicilio, la mujer les abrió y les permitió acceder a su interior. Al entrevistarse con los policías reconoció haber cambiado el bombín para impedir el acceso de la víctima a la vivienda y haber sacado sus cosas al descansillo.

Por todo esto los agentes procedieron la detención de la mujer como presunta autora de un delito de coacciones y a su traslado a dependencias policiales, donde ha permanecido bajo custodia hasta ser puesta a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.