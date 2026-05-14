Detenida en Valladolid por emprenderla a martillazos con la puerta de una vivienda en reformaba de un vecino

Archivo - Coche de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a una mujer de 68 años que la emprendió a martillazos con la puerta de la vivienda en reforma de un vecino, que contaba con la licencia correspondiente, y por cuyos ruidos se había quejado constantemente.

El arresto se produjo el martes, 12 de mayo, después de que el propietario de la vivienda, ubicada en una céntrica calle de la capital, denunciara en dependencias policiales los daños ocasionados en la puerta de su domicilio, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Según relató en la denuncia, acometía una reforma en su casa en Valladolid en la que se levantaba el suelo entarimado y una vecina de su inmueble, en concreto del piso de abajo, se había quejado en otras ocasiones del ruido de golpes que dicha reforma conlleva y cuya licencia era correcta, según había comprobado la Policía Municipal, que se había desplazado anteriormente hasta la casa.

El día 20 de febrero, la mujer se había personado en el rellano frente a la puerta del domicilio y, armada con un martillo y "fuera de sí", la había emprendido a golpes con la puerta, a la par que profería todo tipo de insultos hacia los trabajadores de la obra y el propietario del inmueble. Varios trabajadores fueron testigos de los hechos, así como un vecino de otro domicilio en esa misma planta y el denunciante aportó un presupuesto de reparación de la puerta del domicilio que ascendía a un total de 1.215 euros.

Tras tener conocimiento de la denuncia, los investigadores de la Policía Nacional corroboraron todo lo ocurrido al entrevistarse con los testigos de los hechos. Por todo ello, procedieron a la detención de la mujer, de 68 años y sin antecedentes, como presunta autora de un delito de daños.

A la mujer se la tomó declaración en dependencias policiales en presencia de su abogado y quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial competente cuando sea requerida para ello.