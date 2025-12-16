Detenida en Valladolid una mujer que discutía con un varón sobre el que tenía una orden de alejamiento

VALLADOLID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 37 años ha sido detenida en Valladolid por un presunto delito de quebrantamiento de orden de alejamiento al encontrarla agentes de la Policía Municipal mientras discutía en un portal con un varón al que tenía prohibición de acercarse.

Según han informado fuentes de la Policía Municipal a Europa Press, los hechos se han producido a las 23.00 horas de este lunes, cuando dos agentes que se encontraban de patrulla fueron comisionados tras recibirse el aviso de una persona que al llegar al portal de su vivienda encontró a una pareja que discutía y la mujer se encontraba tirada en el suelo.

Los agentes llegaron al lugar, en el entorno de la plaza de la Cruz Verde, y localizaron junto al mencionado portal a un varón y una mujer, a los que preguntaron sobre el aviso que se había emitido. Según fuentes policiales, casi "sin mediar más palabra" ella aseguró que tenía una orden de alejamiento sobre el varón con el que se encontraba.

Los policías realizaron la comprobación correspondiente y comprobaron que la mujer tenía en vigor una orden de alejamiento sobre ese varón por un delito de malos tratos en el ámbito familiar, motivo por el cual fue detenida.