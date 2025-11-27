Detenida en Valladolid una mujer por golpear y morder a su expareja, de la que tenía orden de alejamiento

Archivo - Un vehículo de la Policía Municipal de Valladolid. - POLICÍA MUNICIPAL DE VALLADÍA OLID - Archivo

VALLADOLID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Municipal de Valladolid han detenido a una mujer de 37 años por golpear y morder a su expareja, de la que tenía en vigor una orden de alejamiento.

Los hechos se han producido en torno a las 23.10 horas de la noche del miércoles, cuando los agentes respondieron a un aviso por una discusión que mantenía una pareja en el barrio de Pajarillos de la capital vallisoletana, han informado a Europa Press fuentes policiales.

A su llegada, los policías observaron a una mujer que se marchaba del lugar y a un hombre sentado, mientras que una testigo les señalaba a ambos como los involucrados en la discusión.

La persona que dio el aviso manifestó que había visto cómo la mujer agredía al varón --de 53 años--, le había mordido y lanzado pertenencias suyas por encima de la valla de un centro educativo.

MARCAS DE DIENTES

Los agentes se entrevistaron con el hombre, que presentaba marcas dentales en el pómulo y restos de sangre en el cuello, y manifestó que ambos habían sido pareja y sabía que la mujer se ponía agresiva cuando consumía alcohol.

Asimismo, señaló que la mujer, que tenía una orden de alejamiento sobre él, le había propinado varios golpes y mordido en la cara, pero que aún así no quería denunciar.

Por su parte, la mujer negó a los agentes la agresión y mostró una actitud esquiva tratando de abandonar el lugar, según han señalado las mismas fuentes.

Ante los testimonios y la comprobación de que efectivamente permanecía en vigor una orden de alejamiento de la agresora hacia la víctima, los agentes procedieron a su detención.