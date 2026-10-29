Detenida en Valladolid una pareja por el robo con fuerza en una vivienda de Parquesol

La Policía Nacional Detiene A Dos Personas Por El Robo Con Fuerza En Una Vivienda De Valladolid. - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

VALLADOLID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas, un hombre y una mujer, como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza cometido en una vivienda de la capital vallisoletana, según ha informado el cuerpo policial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Las actuaciones policiales se iniciaron a raíz de la denuncia que el propietario del inmueble, situado en el barrio de Parquesol, presentó en el mes de septiembre. El afectado alertó a los agentes tras hallar las puertas de su domicilio abiertas y constatar la fractura del bombín de acceso a la vivienda.

El denunciante comprobó en el interior de la casa que los asaltantes habían sustraído un televisor, una pequeña cámara frigorífica, así como diversas herramientas eléctricas y otros útiles de mano.

A partir de la denuncia, la Policía Nacional desarrolló diversas pesquisas para reconstruir lo sucedido e identificar a los autores, quienes presuntamente accedieron al interior por la parte trasera de la propiedad.

Las investigaciones han culminado con el arresto del varón el pasado 26 de octubre y de la mujer al día siguiente, el 27 de octubre. Una vez finalizadas las diligencias, ambas personas han quedado en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial competente, a la que se han remitido todas las actuaciones.