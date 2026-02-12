Detenida en Valladolid por robar en un súper al que llegó con su pareja, de la que tenía orden de alejamiento

Archivo - VÍDEO: Sucesos.- Desmantelado un narcopiso en Puente de Vallecas - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a una mujer, que se mostró desafiante y agresiva, por intentar llevarse 120 euros en productos de un supermercado, al que llegó acompañada de su pareja, de la que tenía una orden de alejamiento.

Los hechos se produjeron en torno a las 19.00 horas del martes, 9 de febrero, cuando se requirió la presencia policial en un supermercado de la zona de la Plaza Circular de la capital vallisoletana en el que el vigilante de seguridad tenía retenida a una mujer por la sustracción de efectos.

Hasta el lugar se desplazaron agentes uniformados y de paisano que, a su llegada observaron a la mujer retenida, engrilletada por el vigilante debido al fuerte estado de agitación que presentaba.

La detenida se encaró a los agentes, se mostró "extremadamente hostil", profirió insultos y se negó a colaborar o facilitar cualquier dato para su identificación, han informado a Europa Press fuentes policiales.

El vigilante informó a los agentes de que una pareja -identificados verbalmente como policías locales fuera de servicio- le había alertado de que la mujer estaba introduciendo productos en una bolsa para sustraerlos. Tras traspasar la línea de cajas, el vigilante la interceptó en el exterior, momento en el que la mujer le empujó violentamente y mostró una actitud agresiva y descontrolada.

Durante la intervención, la mujer continuó con una actitud violenta y desafiante, aunque finalmente fue identificada y, al ser informada de los hechos que se le imputaban, intentó abandonar el establecimiento, tratando de arañar y morder a los agentes, momento en el que se le comunicaron de forma clara los motivos de su detención y los derechos que le asisten.

ACOMPAÑADA DE SU PAREJA

Los agentes, conocedores de antecedentes de la mujer, sabían que tenía en vigor una orden de alejamiento respecto de su pareja sentimental. Tras comentarlo con el vigilante, éste indicó que frente al establecimiento se encontraba un varón que parecía haber llegado con ella.

Los agentes se dirigieron al lugar y localizaron a un hombre que trataba de ocultarse detrás de un vehículo. El individuo se mostró irrespetuoso y se negó a facilitar sus datos, por lo que fue necesaria la presencia de otra patrulla para su identificación.

A continuación, se pudo confirmar que la detenida tenía varios señalamientos en vigor que le prohibían acercarse o comunicarse con dicho varón por cualquier medio, motivo por el que se le atribuye un delito de quebrantamiento de condena.

El encargado del establecimiento facilitó el ticket correspondiente a los productos sustraídos, cuyo valor asciende a 122,17 euros, quedando los mismos en el supermercado, mientras la detenida, a la que se le atribuyen un delito de robo con violencia e intimidación y otro de quebrantamiento de condena, fue trasladada a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias oportunas para posteriormente ser puesta a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.