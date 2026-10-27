Detenida en Zamora por llevarse a sus tres hijos y no entregarlos a la Junta que asumía su tutela

Un momento de la detención de la mujer. - GUARDIA CIVIL

ZAMORA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes pertenecientes al Área de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Zamora detuvieron septiembre en una localidad de la comarca zamorana de Tierra de Campos a una mujer por la presunta comisión de un delito de sustracción de sus tres hijos menores de edad.

La intervención policial se inició tras ser requeridos los agentes por la Sala Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villalpando, a raíz de una denuncia presentada por la Gerencia Territorial de los Servicios Sociales de la Junta en Zamora, organismo que había asumido la tutela de los menores tras el procedimiento correspondiente, señala el Instituto Armado en un comunicado remitido este martes a Europa Press.

Según la información, la madre abandonó el domicilio habitual y desapareció en compañía de los tres menores una vez que le fue notificada la resolución administrativa sobre la asunción de la tutela.

Las gestiones realizadas por los investigadores permitieron determinar el paradero de la progenitora y de los tres niños, procediéndose a la detención de la mujer y a su posterior puesta a disposición judicial. Tras su localización, los tres menores han sido entregados a la Gerencia Territorial de los Servicios Sociales de la Junta en Zamora.

En el marco de la misma operación, la Guardia Civil ha investigado a la abuela de los niños por su presunta participación en los hechos, así como a un vecino que supuestamente habría colaborado con ambas.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Sala Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villalpando.