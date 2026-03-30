Las detenidas por la agresión a la trans en La Bañeza, en libertad, aún no han pasado a disposición judicial

LEÓN 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las cinco mujeres detenidas la pasada semana por la Guardia Civil y que fueron más tarde puestas en libertad por su presunta participación en la agresión a una mujer trans en un establecimiento de ocio noturno en La Bañeza (León) aún no han sido puestas a disposición judicial.

Las cinco detenidas en la 'Operación Azadi', de entre 18 y 24 años, acusadas por delito de lesiones y riña tumultuaria, fueron puestas en libertad por la Guardia Civil. El órgano que llevará la investigación de los hechos, la plaza 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Bañeza, que estaba de guardia cuando ocurrió la agresión, aún no ha abierto diligencias porque aún no ha recibido el atestado, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado día 22, cuando varias personas se vieron implicadas en una pelea en el interior de un pub. Como consecuencia del enfrentamiento, la mujer trans resultó herida y requirió asistencia sanitaria en el Centro de Salud de La Bañeza.

Varias patrullas de la Guardia Civil se desplazaron hasta el lugar de los hechos tras recibir el aviso y allí lograron restablecer la normalidad e identificar a las implicadas. Las diligencias de investigación, llevadas a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de León, han dado como resultado la identificación y detención de las personas involucradas en el altercado.