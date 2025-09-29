Detenidas en Burgos una mujer y su hija por vender cocaína desde su vivienda

BURGOS 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido en Burgos a una mujer y a su hija por presuntamente vender cocaína desde su propia vivienda y se han incautado de 46 gramos de esta sustancia.

La investigación, que ha dado lugar a la operación 'YoYo', comenzó hace varias semanas cuando la Policía Nacional detectó un elevado trasiego de conocidos consumidores de estupefacientes en un domicilio concreto de Burgos, situado muy cerca de un centro escolar en la zona centro-norte de la ciudad, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Tras recabar los necesarios indicios de criminalidad, se procedió al registro de la vivienda, donde se localizaron más de 41 gramos de cocaína, que, unidos a los 4,8 gramos que la mujer de más edad portaba entre sus ropas, suponen un total de 46,33 gramos de esta sustancia.

Además, se intervinieron 200 euros en efectivo, una báscula de precisión, una carabina de aire comprimido y un arma blanca tipo daga de 27 centímetros de hoja.