Detenidas dos de las tres mujeres que robaron un bar de Salamanca con los propietarios dentro

SALAMANCA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos de las tres mujeres que robaron en un bar de la capital salmantina mientras sus propietarios estaban en el interior.

Las tres mujeres accedieron al interior del establecimiento y, tras amenazar e intimidar a los propietarios del bar, entraron al interior de la barra para abrir la caja registradora.

De la misma cogieron billetes y monedas en una cantidad que podría rondar los 150 euros, tal y como han señalado desde la Comisaría Provincial de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Estas mujeres, además, intentaron mediante amenazas que el propietario del bar les entregase las llaves de su coche, que se encontraba aparcado junto a la puerta. Esto no llegó a ocurrir por la negativa del dueño del bar. Cuando abandonaron el establecimiento, las mujeres procedieron a romper el televisor del bar, que se encontraba junto a la salida.

Cuando se personaron las dotaciones policiales en el local, las tres mujeres ya habían abandonado el mismo. Tras la verificación de los hechos por la revisión de las imágenes grabadas por las cámaras del bar, las dotaciones policiales iniciaron las gestiones para localizar a las autoras de los hechos.

Una vez localizadas dos de las tres mujeres intervinientes, fueron identificadas y detenidas por su participación de un delito de robo con violencia e intimidación. Ambas detenidas fueron trasladadas a dependencias policiales para la realización de las gestiones y trámites oportunos.

No se descarta la realización de nuevas detenciones, como ha informado la Policía Nacional.

Una vez que han finalizado las diligencias oportunas las dos mujeres han sido puestas a disposición del Juzgado en funciones de guardia de Salamanca.