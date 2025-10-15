Detenido por acceder a un domicilio mientras dormía la inquilina y robar un patinete eléctrico en Valladolid

Archivo - Sucesos.- Cuatro personas detenidas en Cuenca acusados de pertenecer a una banda itinerante dedicada a cometer hurtos - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Valladolid ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza tras haberse valido de un juego de llaves para acceder a un domicilio mientras dormía la inquilina y llevarse un patinete eléctrico.

Los hechos tuvieron lguar el pasado 30 de septiembre, cuando se personó en dependencias policiales una mujer que denunció haber sido víctima de un robo en su domicilio.

Según relató la mujer, mientras dormía en la vivienda en la que vive en régimen de alquiler, oyó unos ruidos en la cerradura que achacó en un principio a la puerta de su vecino.

Posteriormente, cuando su gato salió al pasillo del inmueble por los ruidos continuos, ella le siguió. Fue entonces cuando sorprendió a un hombre que se estaba llevando un patinete eléctrico de su propiedad.

Al verse pillado en flagrante delito, el hombre abandonó el patinete y se dio a la fuga, si bien fuer perseguido por la mujer, que no le pudo dar alcance, según han informado la Policía Nacional a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Una vez repuesta del susto, la víctima encontró en el suelo del pasillo un juego con dos llaves que correspondían al portal y a la puerta de su domicilio.

La mujer relató en su denuncia que la única persona que tenía llaves de su domicilio era una expareja, y que reconocería sin ninguna duda al hombre que había entrado en su casa si volviera a verlo.

Cuando la denuncia fue puesta en conocimiento del grupo de investigación pertinente, los agentes de Policía Nacional iniciaron las pesquisas para determinar la identidad del autor.

Las investigaciones se centraron en el entorno de la expareja de la víctima, y finalmente dieron su fruto al determinar que un conocido, valiéndose de las llaves que poseía del piso, había sido el presunto autor del robo.

Agentes de la Policía Nacional procedieron el 14 de octubre a la detención de este hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza y le tomaron declaración en presencia de su abogado en dependencias policiales.

Tras finalizar las diligencias, los investigadores de la Policía Nacional trasladaron lo ocurrido a la autoridad judicial, quedando el detenido en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerido para ello.