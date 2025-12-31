Detenido por amenazar al dueño de un bar de Pedrajas (Valladolid) para cobrar un premio de la tragaperras

Cuchillo incautado en Pedrajas (Valladolid). - GUARDIA CIVIL

PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN (VALLADOLID), 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil han detenido a un varón que amenazó con un cuchillo de grandes dimensiones al propietario de un bar de Pedrajas de San Esteban (Valladolid) al que exigía el pago de un premio de la máquina tragaperras de 2.400 euros.

Los hechos se han producido el lunes, día 29, cuando se avisó a la Guardia Civil para que se dirigiera a un establecimiento hostelero de Pedrajas, donde el propietario manifestaba que recibía amenazas con un arma blanca por un hombre, han informado a Europa Press fuentes del Instituto armado.

Una vez en el lugar, los agentes identificaron al presunto autor y procedieron a realizarle un registro superficial en el que localizaron un cuchillo de cocina de aproximadamente 33 centímetros de longitud total, con una hoja de unos 19 centímetros y una empuñadura de 14, que ocultaba entre la ropa a la altura del pecho.

Una vez asegurada la situación, el detenido manifestó que el motivo de las amenazas era la reclamación de 2.400 euros, correspondientes a un supuesto premio obtenido días antes en una máquina recreativa tipo tragaperras, cantidad que, según su versión, no le había sido abonada.

Ante esta circunstancia, exigió al propietario del local que se hiciera cargo del pago y le amenazó con el arma blanca al no obtener respuesta favorable.

Por todo ello, los agentes procedieron a la detención del individuo como presunto autor de un delito de amenazas con intimidación e instruyó las correspondientes diligencias que puso a disposición de la autoridad judicial.