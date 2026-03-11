Detenido por amenazar a un médico en un centro de salud de Ávila

Archivo - Imagen de archivo de una patrulla de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ÁVILA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido a una persona por amenazar a un facultativo médico de un centro de salud de Ávila, han informado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

La investigación se inició tras la denuncia interpuesta el pasado 27 de febrero por el director del centro médico en cuestión, que puso en conocimiento de la Policía Nacional que uno de los doctores del centro estaba siendo objeto de amenazas a través de correos electrónicos.

Los hechos comenzaron con mensajes de carácter injurioso dirigidos al facultativo, que posteriormente "derivaron en amenazas directas contra su persona" y se extendieron también hacia el propio centro.

Tras recibir la denuncia, agentes de la Policía Nacional iniciaron las gestiones de investigación necesarias para el esclarecimiento de los hechos y lograron identificar y detener al presunto autor de las amenazas.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial y continúan las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos.

La Policía Nacional ha recordado que los médicos y demás profesionales sanitarios tienen la consideración de agentes de la autoridad cuando se encuentran en el ejercicio de sus funciones, por lo que las agresiones, amenazas o atentados dirigidos contra ellos pueden conllevar penas agravadas conforme a la legislación vigente.