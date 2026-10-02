Detenido el autor de un incendio intencionado en un inmueble de Soria tras una discusión familiar

SORIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Soria ha detenido en la localidad de Lubia al autor de un incendio provocado en un inmueble situado en la calle Patios de don Vela de la capital soriana, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos se produjeron este jueves sobre las 17.00 horas tras una acalorada discusión familiar. Acto seguido, desde la vía pública se pudo observar cómo salía humo del inmueble, por lo que se dio aviso a los servicios de emergencia.

De forma inmediata comenzaron las correspondientes pesquisas policiales tendentes a la comprobación del hecho delictivo, así como a la identificación, localización y detención del autor del mismo.

Las primeras indagaciones arrojaron la posibilidad de que el presunto responsable se encontrara en la localidad soriana de Lubia, por lo que miembros de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Soria se trasladaron hasta esta población donde procedieron a su detención.

Una vez detenido, fue trasladado hasta las dependencias de la Comisaría Provincial de Soria, donde se le imputó además un delito de violencia doméstica.

En la mañana del día de hoy el detenido ha sido puesto a disposición del Tribunal de Instancia de Soria, sección de Instrucción y Civil, en funciones de guardia.