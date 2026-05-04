Detenido en Barcelona el autor del atropello que provocó heridas a un joven en Navaluenga (Ávila)

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NAVALUENGA (ÁVILA), 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil detuvo ayer a una persona en Barcelona en relación con el atropello ocurrido en Navaluenga, según informa la Subdelegación del Gobierno a Europa Press.

El detenido permanece en dependencias oficiales de la comandancia de la Guardia Civil de Barcelona y está previsto que pase a disposición judicial mañana martes, 5 de mayo.

La investigación, que continúa abierta, apunta a la posible existencia de una acción deliberada, así como a un abandono del lugar tras el suceso, si bien todos los extremos deberán ser confirmados en sede judicial. La Guardia Civil recuerda que la calificación de los mismos corresponde a la autoridad judicial.

Asimismo, desde la Subdelegación del Gobierno destacan la rápida actuación de una agente de la Guardia Civil que actuó en el lugar, quien practicó un torniquete al herido para contener una hemorragia grave y que resultó determinante para su estabilización.

Los hechos sucedieron ayer, minutos antes de las 7.43 horas, en la calle Ermita de la citada localidad. Una llamada al 1-1-2 Castilla y León informaba del atropello y de que el varón estaba consciente, pero herido grave.

El 1-1-2 ha avisado a Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico, personal del centro de salud y un helicóptero medicalizado.

Finalmente, el personal médico atendió y trasladó al herido en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial de Salamanca.