Detenido en Béjar (Salamanca) un reincidente por al menos seis robos en viviendas, algunas con morador dentro

Detención de un delincuente reincidente en Béjar (Salamanca) por robos en viviendas. - POLICÍA NACIONAL

El individuo ha ingresado en prisión y la investigación sigue abierta para esclarecer su posible participación en robos en otros cinco locales

BÉJAR (SALAMANCA), 29 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Béjar (Salamanca) a un individuo de 35 años de edad con un amplio historial delictivo como presunto responsable de al menos seis robos con fuerza e intimidación en distintas casas habitadas, algunas de ellas con el morador durmiendo dentro, hechos por los que ha ingresado en prisión.

Al arrestado, reincidente en delitos contra el patrimonio, se le investiga por su presunta implicación en al menos un robo con intimidación, tres robos en casa habitada y dos robos con fuerza en interior de domicilio, cometidos en un corto espacio de tiempo y todos con un patrón que evidencia una continuidad delictiva, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos, que habían provocado una creciente inquietud entre los vecinos, se caracterizaban por el uso de la intimidación directa en las víctimas que se despertaban durante el asalto, así como por la comisión de distintos robos en viviendas aprovechando la ausencia de sus propietarios, lo que incrementó enormemente la sensación de inseguridad ciudadana.

La rápida y eficaz actuación policial permitió, tras una intensa investigación, identificar al sospechoso y establecer un dispositivo que culminó con su detención, lo que puso fin "a una escalada delictiva que había centrado la atención vecinal y mediática", han apuntado las mismas fuentes.

Durante la operación se recuperaron diversos objetos presuntamente sustraídos, los cuales se analizan para su restitución y entregados a sus legítimos dueños.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, mientras la investigación continúa abierta para esclarecer su posible participación en otros hechos similares, concretamente en otros cinco robos con fuerza en distintos locales del municipio salmantino, aunque, como medida cautelar se ha decretado su ingreso preventivo en prisión.

La Policía Nacional ha subrayado la importancia de la colaboración ciudadana y ha reafirmado su compromiso con la seguridad al tiempo que ha destacado que "actuaciones como esta resultan clave para frenar la reincidencia delictiva".