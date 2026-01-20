Detenido en El Burgo de Osma (Soria) por arrojar una cazuela de agua hirviendo a la mujer con la que convivía

Archivo - Agente de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

SORIA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de El Burgo de Osma (Soria) detuvo el pasado viernes 16 de enero a un varón de 54 años como presunto autor de un delito de lesiones graves al arrojar una cazuela de agua hirviendo a la mujer con la que convivía.

El varón compartía piso con la mujer desde hacía unos veinte días, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria.

Los hechos ocurrieron ese mismo día cuando, tras una discusión por motivos de convivencia, el varón arrojó una cazuela de agua hirviendo sobre la víctima.

La mujer sufrió lesiones graves en cabeza y cuello de las que fue atendida en el Centro de Salud de El Burgo de Osma, que redactó el correspondiente parte de lesiones.

El detenido, en unión de las diligencias instruidas por el Puesto de El Burgo de Osma, fue puesto a disposición del Juzgado de El Burgo de Osma.