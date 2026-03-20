Detenido en Burgos por agredir en una discusión de tráfico a un varón de 70 años que permanece muy grave

Archivo - Sucesos.- Detenido en Valladolid un hombre ebrio y agresivo por causar destrozos en un bar e insultar a los clientes - POLICÍA NACIONAL - Archivo

BURGOS, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido en la tarde de este viernes a un varón de unos 45 años como presunto autor de una agresión a raíz de un incidente de tráfico a otro hombre, de 70 años, que se encuentra ingresado en estado muy grave.

Los hechos se produjeron en torno a las 22.00 horas de la noche del jueves, 19 de marzo, en la calle Rey Don Pedro de Burgos, donde presuntamente el detenido mantuvo una discusión con la víctima a la que propinó un empujón que le provocó un fuerte golpe en la cabeza al chocar con el suelo y, posteriormente, huyó de la zona.

Tras recibirse la llamada que alertaba de los hechos al teléfono de Emergencias 112, se desplazaron a la zona agentes uniformados de la Policía Nacional, quienes en un primer momento atendieron a la víctima junto a técnicos sanitarios. Inmediatamente fue trasladada al Hospital Universitario de Burgos, donde permanece ingresada en estado muy grave, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Tras tomar declaración a testigos del suceso, agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una investigación en las últimas horas para identificar y localizar al presunto agresor, lo que ha dado sus frutos con el arresto del individuo en la tarde de este viernes en la capital burgalesa.

El detenido se encuentra en las dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional en Burgos a la espera de su puesta a disposición judicial.