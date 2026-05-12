Detenido en Burgos por dejar a su hijo de 7 años abandonado en la calle mientras estaba en un salón de juego

Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BURGOS, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Burgos a un hombre por abandonar a su hijo de siete años en la calle sin supervisión durante más de dos horas mientras permanecía en un salón de juego.

Los hechos se produjeron el día 8 de mayo sobre las 20.00 horas cuando un testigo llamó a la Policía Nacional para avisar sobre la situación del niño, a quien observó durante largo tiempo sólo y sentado en el exterior del portal de un bloque de viviendas, aparentemente sin ningún familiar ni adulto que le acompañase.

De inmediato el indicativo policial desplazado al lugar se hizo cargo de la situación. En primer lugar atendió al menor, mientras de forma paralela otros efectivos llevaban a cabo gestiones oportunas para localizar a su padre, quien según las propias indicaciones del niño, se encontraba en el interior de un cercano establecimiento de juegos de azar.

Efectivamente, dentro del mismo fue hallado el progenitor de este niño, que se encontraba jugando a una máquina de azar. Seguidamente, los agentes constataron que el citado había entrado en el salón de juegos sobre las 17.30 horas y que había dejado a su hijo durante más de dos horas en la vía pública indefenso, sin atención directa y expuesto a las inclemencias del tiempo, lluvioso y frío.

Ante tales hechos se procedió a su detención y traslado a la Comisaría Provincial. Tras practicar gestiones sobre la situación familiar de ambos, el menor fue trasladado al domicilio familiar, situado no lejos del lugar de los hechos, donde quedó bajo la custodia provisional de una tía suya.